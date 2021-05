Famalicão disponibiliza Plano de Formação Modular de maio e junho

O Plano de Formação Modular Financiada para os meses de maio e junho já se encontra disponível. O plano apresenta as atividades desenvolvidas pelas entidades formadoras de Vila Nova de Famalicão para cidadãos que pretendam aumentar o seu valor pessoal no mercado de trabalho.

A formação surge como uma ferramenta decisiva para a competitividade dos trabalhadores. Deste modo, a Câmara Municipal, através do Centro Qualifica, em articulação com as entidades formadoras da rede concelhia de educação e formação, promove a formação modular certificada e financiada. As formações, destinadas a empresas e adultos ativos do concelho, podem ser realizadas em regime online ou presencialmente e são organizadas em blocos de curta duração (25 ou 50 horas).

Existem Formações Modulares Certificadas nas áreas de Agricultura, Ciências Dentárias, Comércio, Comportamental, Contabilidade e Fiscalidade, Desporto, Educação, Geriatria, Higiene e segurança no trabalho, Hotelaria e restauração, Indústrias alimentares, Indústrias do têxtil, vestuário calçado e couro, Informática, Línguas estrangeiras, Marketing e Publicidade, Metalurgia e Metalomecânica, Proteção de Pessoas e Bens, Recursos Humanos, Saúde, Gestão, Secretariado e trabalho administrativo, Eletricidade e energia, Construção e Reparação de Veículos a Motor, Construção civil, Cuidados de beleza, Eletrónica e Automação, Empreendedorismo, Turismo e lazer, Logística e Distribuição.

As pessoas podem contactar o número telefónico 252 320 931 ou o email [email protected] para esclarecimento de dúvidas. As inscrições podem ser realizadas em http://www.famalicaoeducativo.pt/_formacao_modular_certificada.