Famalicão: Discussão a envolver três pessoas termina com dois feridos hospitalizados e GNR no local

Uma discussão entre três pessoas terminou com dois feridos, na freguesia da Carreira, em Vila Nova de Famalicão.

A situação aconteceu cerca das 16h00, na Rua do Bairro Gabriel Bezerra.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, tudo terá começado com o facto de existir uma cisterna agrícola a impedir a passagem de outras viaturas.

Por razões não apuradas, gerou-se um desentendimento entre os presentes no local que acabou por evoluir para agressões.

Duas das três pessoas ficaram feridas, foram assistidas no local pelos B.V. Riba d’Ave e transportadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A GNR tomou conta da ocorrência.