Famalicão: DIGNAmente é o novo projeto da Clínica Marca da Mente

A Associação Famalicão em Transição deu conhecimento, ao final da tarde desta terça-feira, em conferência de imprensa online, que foi emitido, no passado dia 17 de janeiro, «um parecer do Ministério Público que vem dar razão, no essencial, ao recurso apresentado quanto ao indeferimento da providência cautelar relativa à obra do CeNTI / CITEVE no Parque da Devesa», acreditando ser este «um avanço muito positivo no processo», para ser reposta, como afirma, «a legalidade em toda esta situação e, principalmente, na luta pela integridade do Parque da Devesa».

A Famalicão em Transição aguarda, agora, a decisão do Tribunal Central Administrativo Norte quanto ao recurso apresentado, admitindo que é «expectável que possa ir no mesmo sentido deste parecer positivo, e podendo assim ser efetivada a providência cautelar, com o consequente parar da obra».

A associação, em agosto do ano passado, interpôs uma providência cautelar contra a construção do pavilhão no local das hortas urbanas. Mais tarde, já em novembro, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga declarou improcedente a providência cautelar face à declaração de interesse público declarado pela Câmara Municipal de Famalicão.