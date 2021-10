Famalicão: Didascália apresenta “Paisagem Efémera” em Riba de Ave

O Teatro Didascália apresenta, entre 21 e 24 de outubro, o espetáculo “Paisagem Efémera – Industrial e Urbana”. Será exibido de quinta a domingo, sempre às 21 horas, no antigo quartel de Bombeiros de Riba de Ave.

Os bilhetes para o espetáculo têm o custo de cinco euros e podem ser adquiridos através da bilheteira online do Teatro da Didascália em teatrodadidascalia.bol.pt. Para mais informações contactar através do e-mail [email protected] ou do número 924 305 850.

Além do entretenimento, esta é uma oportunidade para refletir sobre o impacto da indústria no Rio que a acompanha em toda sua margem.

«Apesar de dar o nome à vila de Riba d’Ave, o rio passa despercebido num passeio mais distraído pelas ruas da freguesia. Escondido pelas fábricas e edifícios de todos os géneros e feitios, aquele que já foi responsável por “alimentar” os seus teares e potenciar a produção de eletricidade, tem vindo a sofrer com a contaminação dos despojos sucessivos, fruto da operação diária das fábricas que ao longo de décadas ocupam as suas margens», uma das abordagens ao tema.

O segundo ato de Paisagem Efémera – industrial e urbana conta com direção artística de Bruno Martins, tendo como criadores e intérpretes António Júlio, Margarida Gonçalves e Rui Souza.