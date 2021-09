Famalicão: Dias à Mesa promove sabores da terra com cozinha vegetariana

Neste outono regressa o programa “Dias à Mesa”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Desta vez a proposta incide sobre os pratos vegetarianos, que pode encontrar de 23 a 26 de setembro, em 12 restaurantes aderentes: o Alfa; Attrevidu; BIS – Pasta & Risotto; Bubbles; Bisconde; Combinação de Sabores; Fondue; Fusilli, Massa & Café; Moutados; Na Boca; Neto e Sabores do Algarve.

As uvas, a abobora, as castanhas, os marmelos, entre muitos outros alimentos da época servem de inspiração.

Refira-se que a iniciativa Dias à Mesa arrancou em 2019 com um conjunto de propostas dos melhores sabores regionais combinadas com os eventos culturais do momento. A pandemia provocada pela Covid 19 veio alterar o conceito da iniciativa, privando as pessoas dos eventos, mas mantendo as experiências gastronómicas de excelência.

Destaque para o “Passaporte Gastronómico”, que oferece um desconto de 10% nos restaurantes aderentes. Para além disso, o passaporte dá a oportunidade de jantar ou almoçar gratuitamente num restaurante à escolha. Os restaurantes aderentes vão distribuir os passaportes já carimbados aos clientes, com cada uma das refeições.