Famalicão: Dias à Mesa em take away e entrega ao domicílio

Os Dias à Mesa, iniciativa da Câmara Municipal, de promoção da gastronomia, está de regresso. Agora, tem tempo de confinamento, em regime de take away e entrega ao domicílio.

A iniciativa decorre nos dias 25, 26, 27 e 28 de março e 1, 2, 3 e 4 de abril, com o cabrito assado no forno, um clássico intemporal que ganha ascendente no período da Páscoa.

Tendo em conta a situação pandémica atual, com os restaurantes ainda funcionar em regime de take away e delivery, a iniciativa irá realizar-se dentro das condicionantes impostas. No total 14 restaurantes aderiram à iniciativa: Bis – Pasta&Risotto; Bisconde; Casa Pêga; Churrascão Sousa; Forever; Garfo Dourado; Moutados; O Caçarola; Oprato; Outeirinho; Sabores do Algarve; Sara Cozinha Regional; Tosco e Vinha Nova.

Além do take away, os famalicenses podem ainda deliciar-se com o tradicional cabrito utilizando o serviço gratuito de entrega de refeições ao domicílio montado para o concelho pela Câmara Municipal e a Associação de Restaurantes de Famalicão.

Refira-se que a iniciativa Dias à Mesa arrancou em 2019 com várias propostas dos melhores sabores regionais combinadas com iniciativas desportivas e culturais do município. A pandemia Covid 19 alterou o conceito da iniciativa, privando as pessoas dos eventos, mas mantêm-se as experiências gastronómicas.

Por isso, mesmo em casa é possível saborear os Dias à Mesa, beneficiando da degustação da boa cozinha, em harmonização com os melhores vinhos.

Nesta edição mantém-se o “Passaporte Gastronómico”, que dá a oportunidade de jantar ou almoçar gratuitamente num restaurante à escolha. Os restaurantes aderentes vão distribuir os passaportes já carimbados aos clientes, com cada uma das encomendas.