Famalicão: Dia Internacional da Pessoa Idosa celebrado com atividades na Didáxis

As turmas de 10.º e 11.º anos do curso de Técnico de Geriatria e 10º de Técnico de Desporto, da Didáxis de Riba de Ave, não deixaram passar o Dia Internacional da Pessoa Idosa sem a devida evocação.

A data comemora-se a 1 de outubro e, nesse mesmo dia, os alunos promoveram uma tarde diferente a todos os seniores participantes, atividade que faz parte integrante do plano do curso de Técnico de Geriatria.

Recorde-se que as Nações Unidas instituíram, em 1991, o dia 1 de Outubro para, anualmente, assinalar o Dia do Idoso como oportunidade para sublinhar a importância da sua contribuição para a sociedade, bem como consciencializar para as oportunidades e desafios do envelhecimento.