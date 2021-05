Famalicão: Dia do curso de Restaurante-Bar assinalado na D. Sancho

Numa autêntica aula aberta realizou-se, esta quarta-feira, o Dia do Curso de Restaurante-Bar na sala do aluno da Escola D. Sancho I. A iniciativa contou com a presença de personalidades das áreas de bar e pastelaria criativa, designadamente o bartending Diogo Silva; Mário Valério, consultor da área de bar; João Pessoa, embaixador da Licor Beirão; e Inês Almeida, Cake Design.

Durante o encontro, Diogo Silva impressionou os alunos com coreografias e movimentos inusitados e diferentes técnicas na produção de um cocktail. Mário Valério apresentou um master na preparação do cocktail Tiki TiKi, harmonizou o doce com azedo, potencializando o espírito do Tiki com um toque frutado e refrescante.

O embaixador da Licor Beirão, João Pessoa, presenteou os assistentes com o Licor de Honra e explicou os processos botânicos da sua produção, desenvolvendo, em conjunto com os alunos, três cocktails do best sellers da Licor Beirão.

Por último, Ana Almeida, Cake Design e Formadora no Turismo de Portugal, no Porto, fez apresentações de cake design, explicando os passos e os produtos adequados e ferramentas necessárias para obter uma excelente apresentação e criar experiências multissensoriais.