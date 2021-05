Famalicão: Dia da Família com literatura infantil e dança

O município de Famalicão vai assinalar o Dia da Família no sábado, dia 15, no Centro de Estudos Camilianos, com literatura infantil e dança.

As comemorações, organizadas pelo pelouro da Família do Município, arrancam pelas 16h30 com a intervenção da vereadora da Família da autarquia, Sofia Fernandes, e continuam com a apresentação de um bailado pela academia famalicense de ballet clássico e dança contemporânea ARTIS-Academia de Bailado.

Segue-se a apresentação do livro infantojuvenil “Era uma vez uma abelha… Délia a abelha cor de canela”. A obra, da autoria da famalicense Maria Andrade Paiva e com ilustrações de Francisco Zamith, é editada pela Flamingo Edições e é «um misto de aventura, superação, adaptação e desafio ao medo».

Trata-se de uma história «que adapta um cenário de personagens infantojuvenis retratando situações do mundo real. Um olhar e reflexão sobre o “EU”, as emoções e a simplicidade das relações interpessoais. Uma leitura que encantando, torna presente que temos a capacidade de transformar os nossos medos em desafios, encontrando nas potencialidades forma de ultrapassar certas dificuldades», pode ler-se na sinopse da obra.

Maria Andrade Paiva nasceu em 1991, em Vila Nova de Famalicão. É no seu trabalho como psicóloga que encontra a inspiração e criatividade para a sua escrita.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão foi destacado, pelo oitavo consecutivo, pelo Observatório dos Municípios Familiarmente Responsáveis como “Autarquia Mais Familiarmente Responsável”. Mais recentemente viu oficializada a sua adesão à Confederação Europeia das Famílias Numerosas que reconheceu as políticas de apoio às famílias e as boas práticas adotadas nesta matéria pelo executivo famalicense.