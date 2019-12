Famalicão: Dia 24 há “Porto de Encontro” com rabanadas e vinho do porto

A estimativa para a quarta edição do Famalicão Porto de Encontro é que mais público participe na iniciativa. O evento, que decorre das 16 às 20 horas do 24 de dezembro, tem vindo em crescendo, em público e bares aderentes.

Aquela que começou por ser uma iniciativa espontânea de alguns comerciantes que se reuniam nas tardes da véspera de Natal para confraternizar, com uma rabanada e vinho do porto, está agora com organização da Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF).

«O ano passado tivemos um número significativo de pessoas, este ano acreditamos que teremos muitos mais», antevê o presidente da ACIF, Fernando Xavier Ferreira.

A Câmara Municipal de Famalicão apoia a iniciativa que vê como mais uma oportunidade para dinamizar o comércio de Famalicão e para projetar o nome do concelho. O vereador do Turismo, Augusto Lima, considera o Famalicão Porto de Encontro como um dos momentos mais altos desta campanha de Natal.

Associadas ao Famalicão Porto de Encontro estão as iniciativas Famalicão Solidário e Famalicão Porto Seguro. No primeiro caso, a ACIF associa-se ao Clube Motard Os Escorpiões e ajuda na entrega de bolo-rei a quem nesse dia tem que trabalhar; o Famalicão Porto Seguro consiste numa campanha de sensibilização das forças de autoridade para beber com moderação se vai conduzir.