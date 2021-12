Famalicão: Dezenas de crianças e jovens estreiam-se no palco da Casa das Artes

O palco do pequeno auditório da Casa das Artes de Famalicão recebe, esta quarta e quinta-feira, às 21h30, “O Beco”, uma peça interpretada pela classe A do Baú dos Segredos, um ateliê que possibilita a que dezenas de crianças (10 aos 14 anos) possam ter uma primeira experiência com as artes do palco, especialmente, o teatro.

A sinopse descreve uma cidade idêntica a muitas outras. Há um beco mal-afamado onde o lixo se amontoa, por aqui e por ali…e os putos. Miúdos da rua que, na falta da família, se juntam no bando, alimentados por uma miséria imensa e a esperança que um dia tudo mude. Os sonhos já são poucos e é difícil sonhar quando não se acredita…

A classe B do Baú dos Segredos, com jovens dos 15 aos 18 anos, atua nos dias 21 e 22, à mesma hora e local, com a peça “Ensaio Sobre a Empatia” que envolve três componentes: afetivo, cognitivo e reguladores de emoções. Trata-se de um ensaio sobre a dificuldade e o caminho a percorrer, para que a empatia possa existir, mesmo quando os seus três componentes teimam em faltar.

A entrada para cada um dos espetáculos custa 3 euros ou metade do preço para estudantes, titulares do Cartão Quadrilátero Cultural e seniores.