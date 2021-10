Famalicão: Devesa esclarece sobre segurança alimentar

O Dia Mundial da Alimentação que é comemorado no próximo sábado, dia 16 de outubro, vai ser assinalado com uma palestra sobre o tema “Segurança Alimentar: Mitos, Erros e Acertos”, marcada para a Casa do Território, pelas 21 horas. A entrada é livre até à lotação da sala.

Esta iniciativa conta com as presenças da nutricionista Carla Sousa e do engenheiro alimentar e professor da CESPU, Rui Lima.

Com esta iniciativa, o Parque da Devesa retoma as sessões da “Devesa Esclarece” que arrancou em 2017 com o objetivo de sensibilizar e informar a população sobre temas relacionados com o ambiente, a biodiversidade, o desenvolvimento sustentável, a saúde e bem-estar.

Na nota de imprensa sobre a palestra pode ler-se que «a alimentação saudável é aquela que não causa dano à saúde e para isso é necessário ter hábitos de segurança alimentar no nosso dia-a-dia. As cozinhas domésticas assumem-se como o local onde a prevalência das doenças de origem alimentar é maior, não obstante os manipuladores de alimentos domésticos conhecerem os conceitos gerais de manipulação segura de alimentos».

Um dos erros mais comuns entre os portugueses é, por exemplo, lavar as aves antes de cozinhar ou armazenar os alimentos incorretamente no frigorífico, aumentando o risco de doença de origem alimentar (intoxicações/infeções alimentares).