FAMALICÃO DEU LUTA AO SPORTING

O FC Famalicão foi eliminado da Taça de Portugal, na noite de ontem, após derrota, 2-0, em Alvalade. Apesar do desaire, a equipa de Dito deu uma boa imagem do seu valor e até esteve perto de golo em algumas ocasiões, mas o guarda-redes sportinguista, Rui Patrício, mostrou as suas qualidades, incluindo numa grande penalidade, apontada por Rui Costa, já nos momentos finais do encontro.

Coates, aos 65 minutos, e Bas Dost, aos 81 minutos, fizeram a diferença nesta quarta eliminatória da Taça de Portugal, sendo que o Famalicão merecia, inteiramente, o tento de honra.

Registe-se, ainda, a forte e ruidosa massa adepta famalicense que se deslocou a Lisboa. De comboio, autocarros ou em carros particulares, cerca de um milhar de famalicenses acompanharam a equipa, apoiando-a até ao apito final.

(Foto FC Famalicão)