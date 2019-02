Famalicão: Homem é detido por insultos a agente da autoridade

Um homem de 40 anos foi detido, este fim de semana, na Rua Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades do Parque da Devesa, por injúrias, ameaças e coação ao Agente de Autoridade.

No decorrer da intervenção policial, o suspeito não acatou as ordens do elemento policial, tendo-lhe proferido vários insultos, motivo pelo qual foi o mesmo detido e notificado para comparecer, nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.