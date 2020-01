Famalicão: Despiste seguido de capotamento provoca dois feridos na Av. dos Descobrimentos

Duas pessoas ficaram feridas, na manhã desta sexta-feira, na sequência de um aparatoso acidente de viação, na Avenida dos Descobrimentos, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o sinistro aconteceu por volta das 07h20, sendo que para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses e Famalicão.

Chegados ao acidente, as duas vitimas ainda se encontravam dentro das viaturas e necessitaram de ser desencarceradas. Só uma delas é que precisou de assistência hospital, tendo sido levada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.