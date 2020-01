Famalicão: Despiste seguido de capotamento à saída de zona comercial faz um ferido

Os B.V.Famalicenses foram chamados, cerca das 00h45 desta quarta-feira, para um despiste seguido de capotamento, na saída de uma zona comercial para a Rua de Talvai, em Famalicão.

Por razões ainda desconhecidas, o veículo, conduzido por uma jovem que ficou com ferimentos considerados ligeiros, entrou em despiste e acabou por capotar.

Depois do socorro no local, a jovem condutora acabou por ser transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.