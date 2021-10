Os Bombeiros Voluntários de Vila das Aves socorreram, na manhã desta terça-feira, a vítima de um despiste, na variante nascente de Famalicão, em Gavião.

O acidente aconteceu a poucos metros da rotunda, cerca das 08h30.

A vítima, com ferimentos leves, foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.