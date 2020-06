Famalicão: Despiste deixa jovem com ferimentos graves

Ficou com ferimentos considerados graves, o jovem envolvido no despiste que ocorreu na manhã deste domingo, em plena Avenida dos Descobrimentos, em Vila Nova de Famalicão.

A vítima, que ficou encarcerada na viatura, tem cerca de 25 anos e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicão / Famalicenses, com o apoio da VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem condutor foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.