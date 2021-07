Um homem ficou ferido, na sequência do despiste de uma mota, em Requião, Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu em plena estada nacional 206, cerca das 16h45.

Para o local foram acionadas as duas corporações de bombeiros da cidade, sendo que o ferido acabou por ser assistido e transferido para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave pelos B.V.Famalicão.