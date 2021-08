Uma pessoa ficou ferida, cerca das 12h50 sábado, na sequência do despiste de duas motas, na Avenida Jorge Reis, em Outiz, Vila Nova de Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, e de acordo com os B.V.Famalicenses, o despiste ter-se-á dado devido a uma substância derramada no asfalto.

O motociclista ferido foi transportado pelos Famalicenses para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos que não inspiram cuidados de maior.

No local também esteve a GNR