Famalicão: Despista-se em rua fechada para obras, “sopra ao balão” e pede contra-análise no hospital

Na sequência de um despiste, numa rua fechada ao trânsito, registado na noite de sábado para domingo, uma condutora foi submetida ao teste de álcool no sangue, tendo requerido a contra análise no hospital por entender que o resultado do primeiro teste não correspondia à realidade.

A ação dos agentes da PSP deu-se na sequência de uma denuncia, por parte de populares que passavam no local.

O acidente aconteceu em plena Rua Adriano Pinto Basto, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

Segundo a PSP, a condutora foi acompanhada pelos agentes ao hospital local onde realizou o exame de despiste para apurar, de forma mais rigorosa, a taxa de álcool no sangue.