Famalicão desenvolveu workshop no âmbito projeto europeu JustGreen

O município de Vila Nova de Famalicão organizou o primeiro workshop promovido no âmbito do projeto Europeu “Social Economy For a JustGreen Transition” do programa COSME – Missões de Economia Social”. A iniciativa desenrolou-se na última semana, em formato online, e contou com a participação de um conjunto de parceiros locais como o Centro Social e Cultural S. Pedro de Bairro, Centro Social e Paroquial de Ribeirão, Centro Social de Calendário, Engenho, CIOR e REFOOD Famalicão.

O workshop visava partilhar exemplos de boas práticas e desenvolver material que possa levar ao aparecimento de projetos e fundamentar ideias para implementação de novas políticas locais. Além disso, pretendia incentivar a transição da economia social para uma economia mais verde e uma sociedade mais justa. Este evento é o primeiro dos três workshops que vão ser desenvolvidos no decorrer do projeto.

O município de Famalicão é coordenador do projeto europeu “JustGreen” no âmbito da candidatura ao programa COSME – Missões de Economia Social 2020, até Janeiro de 2022. “JustGreen” promove o intercâmbio de conhecimentos entre instituições privadas da economia social e instituições públicas, focando-se na transição verde e digital das organizações da economia social.