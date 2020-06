Famalicão: Descontos de 50 por cento nos transportes rodoviários

Tal como noticiado pelo CIDADE HOJE esta terça-feira, os famalicenses que utilizam os transportes públicos rodoviários a operar no concelho passam a beneficiar, a partir de 1 de julho, de um desconto de 50 por cento, na aquisição dos passes mensais. A medida, que foi confirmada durante o último Conselho Intermunicipal do Ave, é válida para todos os municípios que integram esta entidade.

Os residentes do território desta comunidade intermunicipal (Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vizela e Vila Nova de Famalicão) passam a sentir uma considerável diminuição na despesa do seu passe mensal.

Com a entrada em vigor do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), o “Passe Social” passa a ter um desconto de 50% nas deslocações municipais, intermunicipais (com origem e destino nos concelhos da CIM do Ave) e inter-regionais (origem nos concelhos da CIM do Ave e destino noutra Comunidade Intermunicipal ou Área Metropolitana).

«Trata-se de uma boa notícia para os famalicenses que vêem significativamente diminuídos os custos com o transporte público rodoviário», assinala Paulo Cunha, assumindo que a medida representa uma poupança nos orçamentos familiares, «mas também um forte incentivo à utilização dos transportes públicos com os benefícios ambientais que isso implica».

Para além deste desconto, a autarquia disponibiliza há vários anos, o Passe Sénior para famalicenses com 65 ou mais anos, bem como cidadãos reformados, assumindo metade do valor do passe. O título permite viajar em todas as carreiras e operadores de transportes públicos que atuam no território e implica um investimento municipal anual superior a 200 mil euros.

A autarquia assegura, ainda, a gratuidade dos passes escolares, assumindo a totalidade do pagamento dos passes de todos os alunos do concelho, desde o ensino básico até ao 12.º ano. No conjunto, a medida abrange cerca de 5 mil jovens, num investimento total de 1,9 milhões de euros por ano.