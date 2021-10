O carro da imagem, um Mercedes Classe A 180 AMG com a matrícula 90 – PS – 46, foi levado por desconhecidos, na última noite, em Riba d’Ave, Vila Nova de Famalicão.

Segundo o proprietário, o veículo foi estacionado no parque de um restaurante / bar da vila ribadavense, na Rua Bernardino Machado, cerca das 22h00, tendo desaparecido logo depois sem deixar rasto.

Se avistar o carro da imagem ou tiver alguma informação entre em contacto com as autoridades locais ou com o número 916 363 158.