Famalicão: Desalojados de incêndio no centro da cidade vão ficar em casa de familiares

As pessoas que viviam no edifício vizinho ao que ardeu, na Praça D.Maria II, no centro de Vila Nova de Famalicão, vão ficar alojadas em casa de familiares, apurou a Cidade Hoje.

O prédio onde estas pessoas residiam acabou por ficar danificado na sequência do grande incêndio registado ao início da tarde, sendo o telhado a estrutura mais afetada.

No interior da habitação existem alguns estragos provocados pelo fogo, fumo e infiltração de água em consequência do combate às chamas levado a cabo pelos soldados da paz.

Não há registo de feridos.