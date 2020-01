Famalicão derrotado em casa pelo Santa Clara (0 – 1)

O Futebol Clube de Famalicão saiu derrotado da 18ª jornada da Liga NOS. A partida decorreu no Estádio Municipal de Famalicão e terminou com um único golo, apontado pela equipa visitante, aos 35 minutos, fruto de uma grande penalidade.

Veja o Golo

A equipa de João Pedro Sousa mantém-se provisoriamente na terceira posição da classificação, com 31 minutos. Encontra-se a 10 do F.C.Porto, segundo classificado, e a 17 do líder Benfica.

Na próxima sexta-feira, o Futebol Clube de Famalicão cumpre a jornada 19 da Liga Nos. Tem deslocação a Vila do Conde para, às 21h15, jogar com o Rio Ave.