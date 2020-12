Famalicão: Depois das acessibilidades, Ribeirão quer um parque de lazer

Uma vez ultrapassados alguns problemas de acessibilidades, a Vila de Ribeirão vira-se para outros projetos. A criação do Parque de Lazer junto à Avenida Rio Veirão é uma das ambições da Junta de Freguesia, cuja concretização está para breve.

De acordo com o projeto, o parque terá um percurso pedonal, uma zona para espetáculos ao ar livre, um parque de merendas, uma área fitness, e vário mobiliário urbano que convida ao relaxamento e convívio.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, o vereador das Freguesias, Mário Passos, e o presidente da Junta de Freguesia, Adelino Oliveira, percorreram a freguesia, no dia 17 de dezembro, em mais uma visita de trabalho.

«Nos últimos anos, foi canalizado um investimento de mais de 900 mil euros para obras em quase duas dezenas de ruas, travessas e avenidas na freguesia de Ribeirão. É uma aposta gigantesca no crescimento e progresso desta vila», assumiu Paulo Cunha.

Entre os projetos em acessibilidades está a renovação da rua de S. Mamede, que implicou um investimento superior a 300 mil euros; a ligação à Rua do Sol Poente que foi adjudicada por cerca de 290 mil euros; a comparticipação na execução das obras na Rua D. Dinis e Travessa da Antiga Escola, mediante celebração de um contrato de cooperação no valor de 45 mil euros, entre muitas outras.

A somar a estas obras na rede viária, está a intervenção programada para a Estrada Nacional 14, numa parceria estabelecida entra a autarquia e a administração central.

Recorde-se que as acessibilidades foram, ao longo de vários anos, a principal reivindicação da Junta de Freguesia, que se mostra agora satisfeita com o trabalho desenvolvido.

A comitiva que contou ainda com a presença do vereador da educação e cultura do município, Leonel Rocha, que é natural da vila de Ribeirão, destacou ainda o investimento do município no movimento associativo da freguesia, donde sobressai o apoio ao Agrupamento do Corpo Nacional de Escutas de Ribeirão para o desenvolvimento de diversas obras.