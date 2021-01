Famalicão: Delegada de Saúde manda encerrar salas de creche e jardim de infância em Delães devido a casos Covid-19

Três funcionárias da “Bem Me Quer”, na freguesia de Delães, em Famalicão, testaram positivo à Covid – 19 e as respetivas salas – duas da creche e uma do jardim – foram encerradas pela instituição, após consulta à Delegada de saúde.

A instituição recomenda que os encarregados de educação estejam atentos aos eventuais sintomas que as crianças possam apresentar. Perante alguma suspeita sugere o contacto com a linha saúde 24.

Na informação prestada aos pais, este fim de semana, a “Bem Me Quer” garante que os restantes funcionários serão testados.

Durante este domingo a Cidade Hoje tentou, sem sucesso, contactar com a direção da instituição.