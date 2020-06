Famalicão: Delegação da Ordem de Advogados propõe novos espaços para julgamentos

Na sequência da pandemia provocada pela Covid 19, a Delegação de Vila Nova de Famalicão da Ordem de Advogados tem desenvolvido esforços no sentido de proporcionar aos famalicenses condições de segurança no acesso à justiça e aos tribunais.

Para que as sessões com maior número de intervenientes possam decorrer em Famalicão, a Delegação da Ordem conta com a colaboração do Município e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, no sentido de encontrar uma sala com maiores dimensões, garantindo assim as normas de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde.

No âmbito desta proposta, a ser aceite pelo Conselho de Gestão da Comarca de Braga, a Delegação promove, esta sexta-feira, pelas 10 horas, uma visita conjunta às instalações disponibilizadas que permitirão aos famalicenses ficarem mais próximos da justiça e em condições de segurança, evitando, assim, deslocações até à cidade de Guimarães, como até à data, e desde 2014, sucede.