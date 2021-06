Famalicão: Delães recebe Atelier de Música Colaborativa com Tim Steiner

Estão abertas, até 31 de julho, as inscrições para o Atelier de Música Colaborativa, desenvolvido pelo Município de Vila Nova de Famalicão em parceria com a Ondamarela, dirigido a agentes musicais e sociais que atuem junto de comunidades de Vila Nova de Famalicão. As sessões decorrerão nos dias 17 e 18 de setembro, 01 e 02 de outubro e 05 e 06 de novembro de 2021 na Casa da Juventude da freguesia de Delães e contarão com a mentoria de Tim Steiner.

A inscrição neste atelier é gratuita e obrigatória, havendo um limite de 15 participantes. O formulário de inscrição estará disponível até ao dia 31 de julho de 2021, no site do Município, juntamente com as normas de participação. A seleção dos participantes será feita pela direção artística do atelier e os resultados informados a 15 de agosto de 2021.

Compositor e maestro especializado em criação e performance colaborativa, Tim Steiner tem dirigido centenas de projetos criativos em toda a Europa, em variados contextos musicais e sociais.

O Atelier de Música Colaborativa é uma ação dinamizada pela Ondamarela e inserida no projeto HÁ CULTURA | CULTURA PARA TODOS, promovido pelo Município e cofinanciado pelo NORTE 2020, através do Fundo Social Europeu (FSE). Trata-se de uma ação intensiva de exploração musical colaborativa que visa desenvolver as competências musicais na sua relação com a liderança, as aptidões de comunicação e colaboração, assim como a criatividade e os processos de ensino-aprendizagem, direcionado ao eficaz trabalho musical colaborativo.

A Ondamarela é uma entidade dedicada ao desenvolvimento de projetos artísticos, sociais e educativos inspirados nas pessoas e nos lugares, que, em 2019, numa parceria com o Município de Vila Nova de Famalicão, efetuou a direção artística do projeto «Aldeias em Festa», um projeto musical desenvolvido com comunidades das freguesias de Bairro, Carreira, Bente, Delães, Ruivães e Novais, que resultou num espetáculo com meia centena de participantes, apresentado a 22 de setembro de 2019 no auditório da Fundação Castro Alves, em Bairro.