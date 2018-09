Famalicão debate Educação Especial com David Rodrigues

O ano letivo 2018-2019 arranca, em Vila Nova de Famalicão, com o Ciclo de Conferências em Educação e o tema “Inclusão: Desmistificar a (im)Perfeição!”. O debate realiza-se no próximo dia 20 de setembro, pelas 21h00, no auditório da Escola Secundária D. Sancho I e conta com a participação do especialista em Educação Especial, David Rodrigues.

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória e a organização passa certificado de participação a quem o solicitar. A inscrição deve ser feita, online, neste formulário:https://goo.gl/forms/qh7Dp1ZDI6gseyxQ2.

O Ciclo de Conferências em Educação é uma organização do Município de Vila Nova de Famalicão, em colaboração com a Associação Famalicão em Transição, a Federação Concelhia das Associações de Pais de Famalicão e o Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.

David Rodrigues é professor de Educação Especial e doutorou-se em 1986 na Universidade Técnica de Lisboa – FMH com uma tese sobre crianças com paralisia cerebral. Coordenou o Mestrado em Educação Especial (1991) e o Curso de Terapias Expressivas (1999) na mesma Universidade. Lecionou em universidades portuguesas (Porto, Coimbra, Lisboa e Açores) e em universidades estrangeiras (nomeadamente KU Leuven, Campinas e Florianópolis). É conferencista em congressos internacionais e em iniciativas da UNESCO (nomeadamente na Rússia, Lituânia, França, Espanha, Reino Unido, Colômbia e Brasil). É autor/organizador de 23 livros e pertence ao conselho editorial de 12 revistas científicas em Portugal e no estrangeiro. É presidente da Pró-Inclusão- Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, fundador da revista Educação Inclusiva e leciona e coordena atualmente o curso de Mestrado em educação Especial da ESSE Jean Piaget (Almada). É membro do Centro de Investigação do Instituto de Educação – Universidade de Lisboa. Recebeu em 2007 o Prémio Internacional de Investigação «União Latina».