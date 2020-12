Famalicão: David Fonseca canta a 9 de dezembro

A Casa das Artes de Famalicão encerra 2020 com uma programação variada e, logo a abrir, no dia 9, às 20h30, sobe ao palco David Fonseca com o seu mais recente espetáculo: Rádio Gemini Closer.

No dia 11 de dezembro, às 20h30, há bailado com “O Primo Basílio”, a partir da obra homónima de Eça de Queirós.

No dia 18, às 20h45, integrando o 3.º capítulo da Poética da Palavra | Encontros de Teatro, é exibida a peça de teatro “AIRBNB E NUVENS – uma radionovela”, numa encenação de Manuel Tur e interpretação de Diana Sá, Eduardo Breda, João Castro, Pedro Almendra e Teresa Arcanjo.

No mês do Natal e a pensar no público mais jovem, no dia 19, às 11h00, é exibido o filme de animação “O segredo das bolachas” (versão portuguesa). Um filme para toda a família.