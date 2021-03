Famalicão: David Carvalho é o novo presidente da JSD

Do ato eleitoral que decorreu no passado sábado foi eleita a lista A, encabeçada por David Carvalho que passa a ser o novo presidente da Comissão Política Concelhia, sendo Ricardo Mesquita o presidente da Mesa do Plenário.

Com a moção “A juventude de V. N. Famalicão faz sentido”, David Carvalho compromete-se a «defender os interesses dos jovens do concelho», prometendo uma presença assídua da JSD no debate político e a abertura e proximidade da estrutura a todos os jovens famalicenses. A atuação política da nova direção «passa por fomentar no concelho medidas de emprego, educação, habitação, associativismo, saúde, desporto, ação social, de cultura, de ambiente e mobilidade que irão de encontro às necessidades dos famalicenses».

O novo líder da JSD de Vila Nova de Famalicão é acompanhado por André Sousa, Luís Barroso e Ricardo Vieira como vice-presidentes. Daniela Torres é a secretária-geral. Os vogais são Carlos Valente, Lara Rebelo, João Oliveira, Matilde Cardona, Mónica Carneiro, Luís Azevedo, Raquel Vilaça, Carlos Mesquita, Ana Cardoso, Vasco Osório, Beatriz Sousa, Jorge Moura e Isac Pereira.

Na Mesa de Plenário, para além de Ricardo Mesquita, está a vice-presidente Vera Ferreira e Sandra Ferreira a secretária. Tendo como suplentes Jorge Cruz e João Castro.