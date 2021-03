Famalicão: David Carvalho é candidato à JSD

David Carvalho é candidato à Comissão Política da JSD de Famalicão nas eleições de 13 de março. O jovem de Cavalões apresenta-se com o lema: “A juventude de V. N. Famalicão faz sentido”.

Para o candidato, «a juventude deve assumir uma maior responsabilidade, representando na sociedade um papel ativo, dinâmico e solidário».

Afirma ter com ele «uma equipa heterogénea e agregadora». Com David Carvalho vai Ricardo Mesquita, candidato à Mesa do Plenário.

O candidato pretende «uma JSD mais aberta à juventude, mais próxima das pessoas e dos problemas que existem no seu quotidiano. Aliás, é o que faz sentido», diz.

Acrescentam que desejam «uma JSD feita pelos jovens das 49 freguesias do nosso concelho, onde trabalharão nas soluções dos problemas por eles vivenciados. Será esta a nossa forma de trabalhar», garantem.

Ricardo Mesquita, natural de Calendário, defende que «é necessário trazer os jovens para a política. Somos a geração mais capacitada na História, mas ao mesmo tempo, a que menos participa. Assim, o nosso projeto é ambicioso e amplo, agregando jovens das diferentes freguesias do concelho».