A Câmara Municipal de Famalicão decidiu criar um serviço com estafetas que, na noite deste sábado, levaram as refeições ao domicílio de todos aqueles que não estavam autorizados a sair de casa.

De acordo com a autarquia, das 19h00 às 22h00, foram entregues 600 refeições ao abrigo deste serviço.

A distribuição foi feita por uma equipa de 37 estafetas que levaram as refeições a todas as freguesias e vilas do concelho.