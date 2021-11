Famalicão: Daniela Lopes conquista dois títulos nacionais de natação

Nos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores, do passado fim de semana, o grande destaque vai para a atleta Daniela Lopes, do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, ao sagrar-se bicampeã nacional aos 400 Estilos e aos 800 Livres, com dois recordes pessoais e excelentes marcas.

João Oliveira sagrou-se vice-campeão nacional na prova de 100 Estilos e de 200 Bruços, com dois recordes pessoais e marcas de elevado nível.

Daniela Lopes ainda conseguiu a proeza de se sagrar vice-campeã nacional aos 400 Livres, também com recorde pessoal e marca de elite, o que realça todo o seu potencial para a modalidade.

Afonso Silva sagrou-se vice-campeão nacional aos 400 Estilos com um recorde pessoal e uma marca de excelência que lhe abre boas perspetivas.

Por sua vez, Rui Madureira conquistou a medalha de bronze na prova de 50 Mariposa e João Oliveira a medalha de bronze aos 100 Bruços, totalizando 8 medalhas para Famalicão.

Além destes títulos, os nadadores de Famalicão tiveram 100% de recordes pessoais, muitas finais alcançadas e muitos nadadores a classificarem-se no top 5 nacional.