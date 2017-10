FAMALICÃO DANÇA ESTE SÁBADO

Na noite deste sábado, dia 4 de novembro, tem lugar no pavilhão municipal de Famalicão, a Taça da Europa de Latinas e a final da Taça de Portugal de Danças Standard e Latinas. Pelo quarto ano consecutivo, esta é uma organização da Gindança, com apoio da Câmara Municipal de Famalicão e do IPDJ.

Na Taça da Europa de Latinas estarão 19 pares em representação da Alemanha, Áustria, Azerbaijão, Bielorrúsia, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Itália, Letónia, Países Baixos, Polónia, Rússia, Ucrânia, Portugal.

A jurar a competição Famalicão Dança 2017 estarão 14 juízes de prova em representação de 10 países.

Relativamente à final da Taça de Portugal, a organização espera 250 pares; todos aqueles que foram apurados nas várias jornadas que decorreram ao longo deste ano, oriundos de vários pontos do país e de vários escalões etários.

Neste evento desportivo estarão os melhores pares de dançarinos de Portugal e da Europa. No caso da Taça da Europa, foram escolhidos pelas respetivas federações.