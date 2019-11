É este fim de semana, 9 e 10 de novembro, no pavilhão municipal, o Famalicão Dança 2019 AMCO, que pela primeira vez recebe o Campeonato Nacional de sub-21 Latinas.

Esta é uma organização da Gindança, que tem ainda programados para estes dois dias a 7.ª prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva e o Campeonato do Mundo de Profissionais 10 Danças.

Durante o fim-de-semana, Famalicão fica mais colorido e cheio de glamour numa festa a não perder. É que por aqui vão passar cerca de 400 bailarinos nacionais e 50 internacionais.

Anabela Gomes, presidente da Associação Gindança, avisa que esta é a oportunidade para ver os melhores dançarinos nacionais e alguns internacionais em atuação. Para o vereador do Desporto na Câmara Municipal, a Gindança é uma referência no mundo associativo, pela sua dinâmica e «tenacidade». Mário Passos destaca, ainda, que as provas organizadas pela Gindança levam o nome de Famalicão a vários cantos do mundo.

Famalicão-Dança 2019 AMCO conta com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão, do IPDJ e da Federação Nacional de Dança Desportiva. Além dos patrocinadores.