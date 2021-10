Famalicão: Dança com “Os três irmãos”

“Victor Hugo Pontes: Os Três Irmãos” é o espetáculo de dança marcado para a Casa das Artes de Famalicão, no dia 8 de outubro, sexta-feira, às 21h30.

É uma coprodução da “Nome Próprio”, Casa das Artes de Famalicão, Cineteatro Louletano, São Luiz Teatro Municipal, Teatro Municipal do Porto e Teatro Viriato.

Victor Hugo Pontes coloca em cena três bailarinos imaginados pelo escritor Gonçalo M. Tavares para esta nova criação. Abelard, Adler e Hadrian são Os Três Irmãos, interpretados por Dinis Duarte, Paulo Mota e Valter Fernandes. A música original é de Joana Gama e Luís Fernandes e a cenografia de F. Ribeiro.

Abelard, Adler e Hadrian tentam fazer a sua ligação à terra e sobreviver à existência uns dos outros, mesmo se esta tiver sido esburacada a berbequim, enrodilhada numa trouxa de roupa, transportada num carrinho de mão.

A Nome Próprio é uma estrutura residente no Teatro Campo Alegre, no âmbito do programa Teatro em Campo Aberto e tem o apoio da República Portuguesa – Ministério da Cultura / Direcção-Geral das Artes.