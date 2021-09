Famalicão Dança apura campeões nacionais e do mundo

ORGANIZAÇÃO GINDANÇA

A Academia Gindança volta a organizar o Famalicão Dança 2021 AMCO, após um ano de interregno devido à pandemia. Está marcado para sábado, no pavilhão municipal. Contempla a 3.ª prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva; o Campeonato Nacional de 10 Danças Adultos Open e Seniores 1 Open; a Taça do Mundo de Adultos Open Latinas.

As danças latinas são o Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble e Jive; as standard são a Valsa Inglesa, Tango, Valsa Vienense, Slow Foxtrot e Quickstep.

Os organizadores estão «muito orgulhosos por merecerem esta atribuição de provas» e agradecem o apoio do município de Famalicão e do Instituto Português do Desporto e Juventude, além das empresas.

A Taça do Mundo será disputada no escalão de adultos da modalidade em latinas, trazendo até si pares de 27 países e continentes diferentes, um recorde.

Nesta prova será apurado o par campeão da Taça do Mundo de 2021 em Adultos Latinas. A avaliação da prestação dos atletas em prova na Taça do Mundo no “Famalicão Dança 2021 AMCO” será da responsabilidade de 11 Juízes de Prova com licença da Federação Mundial de 10 países diferentes, assim como um vasto leque de júris nacionais ainda a serem nomeados pela federação portuguesa de dança desportiva para as provas nacionais.

Neste dia serão apurados também os campeões nacionais de Adultos Open e Seniores 1 Open a 10 danças, que serão os representantes de Portugal nas provas de maior importância como os Campeonatos da Europa e do Mundo. São atletas com idades compreendidas entre os 5 e os 70 anos de idade, que irão estar em pista a contagiar o público com o seu prazer de dançar.

A lotação do pavilhão este ano será mais reduzida, no entanto será possível pela primeira assistir a uma competição de dança ao vivo. Para adquirirem bilhetes e obterem mais informações devem entrar no site www.famalicaodanca.com

Desde 2014 que Vila Nova de Famalicão se vem afirmando como local de eleição para a prática de Dança Desportiva e realização de provas de grande importância. A Gindança tem vindo a aperfeiçoar o trabalho apresentado.

A organização, enquanto entidade associativa, diz que «tem muito orgulho em concretizar um projeto com esta importância em Vila Nova de Famalicão, por valorizar fortemente a prática desportiva», considerando que é, também, um elemento «de forte promoção e divulgação da modalidade».

Para montar um espetáculo destes é necessária, também, uma equipa de grandes profissionais de som, luz e imagem, uma vez que terá divulgação em programas de tv, live streaming para sites nacionais e internacionais, nomeadamente Federação Mundial e DSI England, de transmissão em direto de todas as provas que integram o evento.

Em permanência irão publicar informações de atualização em www.famalicaodanca.com , através do Facebook e Instagram.