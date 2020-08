Famalicão Dança 2020 cancelada

A 6ª edição do Famalicão Dança prevista para o dia 31 de Outubro deste ano foi cancelada.

A decisão foi tomada em virtude da situação pandémica que se vive.

A organização do evento que juntava em Famalicão centenas de bailarinos entre os quais os melhores do mundo, viu-se obrigada a adiar para 2021 a prova, pedido esse que já seguiu para a Federação Portuguesa de Dança Desportiva e para a World DanceSport Federation .

A Academia Gindança organizadora do evento esta preocupada com os prejuízos que o setor atravessa e irá atravessar nos próximos tempos, mas acredita numa recuperação a tempo de voltar a receber esta competição Mundial em Famalicão no próximo ano.