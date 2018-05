Famalicão dá contributos para a carta europeia do trabalho com jovens a nível local

Mais de duas dezenas de representantes municipais com responsabilidades na área da Juventude nas autarquias da região Norte, participaram, esta segunda-feira, no seminário regional de auscultação para a criação da “Carta Europeia do trabalho com jovens a nível local”, que decorreu na Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão.

A iniciativa promovida pelos municípios de Famalicão e Braga contou também com as presenças do diretor da Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, Luís Alves, e do presidente do município famalicense, Paulo Cunha, que abriram a sessão.

Luís Alves destacou a importância da iniciativa enquanto “processo de auscultação para a elaboração da carta europeia do trabalho com jovens a nível local, no âmbito do projeto europeu “Europe Goes Local”” salientando o importante papel desempenhado pelas autarquias em todo este processo. “As autarquias são parceiros privilegiados na construção de políticas de juventude que tragam respostas reais a necessidades concretas”, sublinhou.

Luís Alves realçou ainda a importância do projeto Europe Goes Local cujo principal objetivo é elevar a qualidade do trabalho juvenil local, em particular através do reforço da cooperação entre os diversos atores que atuam a nível municipal. “Trata-se da maior e mais ampla parceria europeia que envolve atualmente cerca de 200 membros que representam cerca de 120 municípios nos países participantes, reunindo 21 agências nacionais”, acrescentou.

Para Paulo Cunha “as políticas municipais da juventude têm influenciado e contribuído para a elaboração de políticas nacionais e europeias de grande importância”. Com esta iniciativa, fica claro que “a União Europeia tem essa perceção e valoriza a relação de proximidade e de confiança que os municípios têm desenvolvido com os jovens”.

O autarca exemplificou com o trabalho desenvolvido no município de Vila Nova de Famalicão com a juventude. “Em Famalicão, temos conseguido criar estruturas que dão respostas às exigências atuais dos nossos jovens”, afirmou.

Refira-se que o projeto “Europe Goes Local” resume-se numa parceria estratégica no domínio da juventude apoiada pelo Programa Erasmus +. Neste âmbito, as Agências Nacionais do setor da juventude e os seus parceiros decidiram iniciar uma cooperação de longo prazo para melhorar a qualidade do trabalho com jovens.