Famalicão: D. Rosa Silva comemora esta quarta-feira 100 anos de vida

Rosa Ferreira da Silva (Rosinha), nascida a 13 de outubro de 1921, na paróquia de São Pedro de Bairro, filha de José António da Silva e Engrácia Ferreira da Silva, e viúva de José de Sousa Leite, comemora esta quarta-feira o seu 100º aniversário para alegria dos seus familiares, amigos, bairrenses e famalicenses.

É mãe de António da Silva Leite, Isabel Leite Silva e Teresa Leite Vilela, sogra de Silvério Silva, Celina Leite e José Vilela, avó de Pedro Leite Silva, Nuno Leite Silva, Virgínia Leite Portugal, José Alfredo Leite, Rosário Leite Vilela e José Manuel Leite Vilela e bisavó de Matilde Leite Portugal, José Pedro Silva, Bárbara Silva, Guilherme Silva, Marta Silva, Inês Leite e Leonor Leite.

Figura querida, admirada e muito estimada na comunidade de Bairro, principalmente pelo Grupo de Jovens católicos da freguesia e pelos inúmeros párocos que por lá passaram, foi sempre uma católica devota com uma fé inabalável e uma força mental inigualável. A sua impressionante memória levada ao pormenor faz as delícias de quem a escuta, com histórias e episódios únicos narrados com detalhe e precisão. Sportinguista apaixonada e interessada pela causa pública, ainda hoje discute e debate com clareza e interesse as notícias do dia-a-dia com um entusiasmo sem igual. Pilar da família, educou com total entrega, dedicação e um amor incondicional filhos e netos, apesar das adversidades que a vida lhe trouxe. É uma alma mater exemplar que contagia e envaidece a sua família e amigos. Para a D. Rosa muitos parabéns e longa vida.