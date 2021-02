Famalicão: D. Júlia festeja 100º aniversário

Júlia Gonçalves Carvalho, utente do lar do Centro Social e Paroquial de Vale S. Cosme, celebrou esta quarta-feira, 17 de fevereiro, o 100º aniversário.

«Chegar aos 100 anos é obra, mas chegar a esta idade com a vivacidade, saúde e entusiasmo com que a Júlia chegou é uma grande bênção», assinala a direção, referenciando que D. Júlia «é uma fonte de inspiração, de motivação e alento… E quando nos lembramos que, aos 99 anos, esta mulher teve de travar a dura batalha com a COVID-19 com coragem e sempre de sorriso fácil no rosto…».

Mesmo com todas as restrições, a família conseguiu “participar” deste bonito momento, a partir da parte exterior da sala, através do vidro.

A aniversariante, uma apaixonada do fado, foi, ainda, presenteada com uma serenata pelo fadista Joaquim Macedo, por videochamada.