Famalicão: Cursos do IPCA com candidaturas abertas

A terceira fase das candidaturas ao concurso de acesso aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) do IPCA em Vila Nova de Famalicão, está quase a encerrar.

Para apresentar a candidatura aceda ao site do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) – Polo de Vila Nova de Famalicão, através do http://ctesp.ipca.pt

Os candidatos têm que ser titulares de um curso secundário ou de habilitação legalmente equivalente; que tenha sido aprovado nas provas especialmente adequadas para maiores de 23 anos; titulares de um diploma de especialização tecnológica ou de técnico superior profissional; titulares de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional.

O CTeSP tem 120 créditos e a duração de quatro semestres (2 anos), sendo o último em contexto de trabalho. A frequência destes cursos tem associado o pagamento de uma propina, muito embora os formandos possam candidatar-se a uma bolsa de ação social.

CTESP com vagas disponíveis em Famalicão: Apoio à Gestão; Comércio Eletrónico; Design de Moda; Exportação e Logística; Gestão Industrial da Produção; Manutenção industrial; Marketing Digital e Social Media.