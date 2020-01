Famalicão cumpre a tradição dos Reis

É com as “Reisadas no Parque” que o município de Vila Nova de Famalicão vai dar início à tradição do Cantar dos Reis. A iniciativa acontece já este domingo, dia 5, a partir das 15h00, no Parque da Devesa, com cantares de reis populares em várias zonas do parque.

A iniciativa vai contar com a participação da TUSEFA, a Tuna Sénior de Famalicão, e arrancará da Central de Camionagem percorrendo o Parque da Devesa até à Casa do Território, com um total de cinco atuações.

O Dia de Reis será também assinalado no dia seguinte, segunda-feira, dia 6 de janeiro, com o tradicional Cantar dos Reis Infantil e Sénior.

À semelhança dos últimos anos, o Cantar dos Reis Infantil divide-se em dois dias, a 6 e 7 de janeiro, entre as 10h00 e as 12h00, no grande auditório da Casa das Artes.

Participam na iniciativa perto de 800 crianças do ensino pré-escolar e 1.º Ciclo das seguintes instituições educativas do concelho: Casa do Pessoal do Hospital de Vila Nova de Famalicão, Creche Mãe, Creche e Jardim de Infância Nossa Senhora da Guia, Creche e Jardim de Infância Nossa Senhora da Lapa, Associação de Moradores das Lameiras, EB de Valdossos, ACB – Jardim de Infância, EB de Mões, EB Conde São Cosme e Mais Plural.

Já o Cantar dos Reis Sénior decorrerá na segunda-feira à tarde, a partir das 14h30, no Pavilhão Municipal das Lameiras. No total, participam na iniciativa perto de um milhar de seniores, provenientes das várias instituições sociais do concelho.

Recorde-se que o Cantar dos Reis é já uma longa tradição promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.