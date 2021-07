Famalicão: CRP Delães com melhores condições para a prática desportiva

Este fim de semana, o Clube Recreativo e Popular (CPR) de Delães inaugurou o relvado sintético e a iluminação LED do seu campo de jogos. Depois da Câmara Municipal ter recuperado as instalações desportivas, cedeu 290 mil euros para que o campo de jogos fosse remodelado e atribui mais um apoio de 23 mil euros para a substituição do sistema de iluminação LED.

«O caminho para aqui chegarmos foi árduo e difícil, mas foi também a prova de que tudo é possível, quando as pessoas querem», notou o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. «Primeiro tínhamos um espaço que não era propriedade da comunidade, depois passou a ser propriedade da comunidade, mas não tinha área suficiente, não havia condições para jogar, depois era preciso relvado e depois era preciso iluminá-lo. Tudo isto foi feito!», explicou o autarca.

Paulo Cunha destacou o papel de Mário Passos, vereador das freguesias e do desporto, afirmando que teve sempre «um papel muito relevante na resolução destes problemas». O autarca também salientou a «grande dinâmica desportiva que existe em Delães e o espírito de cooperação e entreajuda existente».