Famalicão: Cristina Ferreira a caminho da Santa Catarina, compra terreno para casa de luxo

A apresentadora de televisão Cristina Ferreira prepara-se para construir uma vivenda de luxo em Vila Nova de Famalicão.

O terreno já foi adquirido e situa-se no Monte de Santa Catarina, numa zona de encosta com vista para a cidade. A aquisição da parcela, com quase 2 hectares, não é pacifica, dada a proximidade com o espaço arqueológico de Santa Catarina.

No local já decorrem os trabalhos de preparação para o arranque da obra, com o abate da árvores que se encontram na área adquirida pela apresentadora que, no entanto, garante que procurará preservar o maior número possível de espécies.

O projeto em causa envolve, pelo menos, 1M de euros, podendo estar concluído dentro de um ano.