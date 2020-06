Famalicão: Crianças escrevem “Heróis Improváveis”

Foi lançada mais uma obra do atelier de escrita criativa e de ilustração, do serviço educativo da Casa de Camilo. Desta vez não teve os autores da obra, devido à covid-19, mas o livro foi, na mesma, apresentado no site oficial do município, a 1 de Junho, Dia da Criança e da morte de Camilo Castelo Branco.

O livro chama-se “Heróis Improváveis” e tem como inspiração a obra “A mulher fatal” de Camilo Castelo Branco.

Participaram no projeto criativo 91 alunos e cinco professores das turmas do 4.º ano das seguintes escolas: Centro Escolar Luís de Camões (turma: 4.º BB), EB Barranhas (turma: BA1), EB Lousado (turma: L4B), EB Nuno Simões (turma: NS4) e EB Requião (turma: D). Estes pequenos autores tiveram a colaboração, como vem sendo hábito, do escritor Pedro Chagas Freitas e da ilustradora Gabriela Sotto Mayor.

Depois da composição dos textos, as crianças participaram no atelier de ilustração, mas os trabalhos acabaram interrompidos pela pandemia e foi preciso reinventar para se concluir a publicação.

Ainda assim, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, mostra-se «satisfeito por se ter finalizado o atelier que, na sua opinião, corporiza uma das dinâmicas do Serviço Educativo do Museu de São Miguel de Seide: a promoção da leitura e da escrita, desenvolvida, neste caso, com o seu público mais jovem».

Neste sentido, o autarca deixou o seu agradecimento a todos os que deram o seu contributo no desenvolvimento deste atelier e na edição do livro. Depois de ver a obra, expressou «estar perfeitamente consciente do que esta atividade cultural representa para a valorização da memória patrimonial camiliana no nosso concelho, para reavivar a memória de Camilo Castelo Branco e para fortalecer os laços dos mais novos com a literatura».

Paulo Cunha deixou ainda a garantia de que, antes do encerramento das aulas, serão entregues exemplares do livro nas escolas dos alunos participantes, para que cada um dos pequenos escritores guarde o seu primeiro livro escrito e impresso.

A obra está disponível também na plataforma issuu em,https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/herois_improvaveisO Atelier de Escrita Criativa e de Ilustração continuará no próximo ano letivo e a obra a trabalhar será Amor de Salvação, a primeira que Camilo Castelo Branco escreveu em São Miguel de Seide.