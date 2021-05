Famalicão: Crianças de Mogege têm novo parque infantil

As crianças de Mogege, particularmente as residentes na Urbanização de Pitelas, têm um novo parque infantil ao seu dispor.

O equipamento, que contou com um apoio municipal de 15 mil euros, é inaugurado na manhã deste domingo, às 11 horas. A sessão conta com a presença do presidente da Câmara, Paulo Cunha, que estará acompanhado pelo vereador das freguesias, Mário Passos, e de José Carlos Lima, presidente da Junta de Freguesia.

O novo parque infantil de Pitelas já está construído há alguns meses, mas não foi colocado de imediato ao serviço da população devido à pandemia covid-19.